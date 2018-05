Zwei Cloppenburger bei Unfall schwer verletzt

Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (her). Schwer verletzt wurden zwei Personen bei einem Unfall am Dienstagabend in Cloppennburg. Wie die Polizei mitteilt, war ein 27-Jähriger aus Cloppenburg gegen 18.45 Uhr auf der Resthauser Straße unterwegs.



Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Auto zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend kippte das Fahrzeug aufs Dach und wurde nach links gegen einen weiteren Baum geschleudert. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer sowie sein 28-jähriger Beifahrer aus Cloppenburg schwer verletzt.



Beide machten widersprüchliche Angaben, wer gefahren war. Zudem stand laut Polizei im Raum, dass vermutlich eine dritte Person den Wagen gefahren habe. Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden eingeleitet.



Neben zwei Drohnen der Feuerwehr Cloppenburg suchte ein Polizeihubschrauber die Unfallstelle ab. Es wurden jedoch keine weiteren Verletzten gefunden. Bei den beiden Fahrzeuginsassen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.