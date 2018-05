Wohnmobil in Emstekerfeld gerät in Brand

Foto: Lichtfuß

Emstekerfeld (mt). In der Nacht von Montag auf Dienstag hat in Emstekerfeld in der Borsigstraße ein Wohnmobil gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 23 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine starke Rauchentwicklung im dortigen Industriegebiet. Als die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg mit sieben Einsatzfahrzeugen und etwa 40 Mann vor Ort eintraf, stand das, auf dem Parkplatz abgestellte Wohnmobil eines 52-jährigen Cloppenburgers bereits in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf das naheliegende Gebäude konnte zum Glück verhindert werden. Am völlig zerstörten Wohnmobil entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen dauern an.

