Fit sein für den Augenblick, den keiner will

Detailbesprechung: Die Prüferinnen Katja Hanschen (links) und Ale­xandra Kramer von der DLRG mit den Schwimmeistern Rudi Klinke, Sandra Baalmann und Susanne Janßen-Apel (von links). Foto: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Übungen, die von den Schwimmmeistern absolviert werden müssen, entsprechen den Anforderungen für den Erwerb des Rettungsschwimmer-Abzeichens in Silber. Rudi Klinke holt noch einmal tief Luft, dann geht es abwärts. Mit drei kraftvollen Armbewegungen bringt er sich auf den Boden des Schwimmbeckens, hier packt er fest zu, um wenige Augenblicke später den Kopf des rund 70 Kilo schweren Dummys über Wasser zu halten. Der ehemalige Leiter des Soestebades absolviert die Rettungsfähigkeitsprüfung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.