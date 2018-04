Eiche vom Blitz zerrissen

Bild: Lichtfuß

Bethen (mt). Das kurze aber kräftige Gewitter am frühen Montagmorgen hat in Cloppenburg die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan gerufen. An der Kreuzung Moorweg/Zum Dorfteich hatte der Blitz in einen Baum eingeschlagen. Die Trümmer der Eiche hatten sich quer über die ganze Kreuzung verteilt. Zudem wurde eine Wasserleitung beschädigt. Anwohner schätzten den Durchmesser des Baumes auf etwa einen Meter. Mit Motorsägen wurde die Baumkrone in Stücke geschnitten. Danach wurden die Reste des Stammes mit einer Seilwinde auf die Straße gezogen und dort ebenfalls in Stücke gesägt. Ein Anwohner schaffte die Abschnitte mit einem Radlader weg.