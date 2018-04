Tausende drehen mit am Rad

Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Eine „echt runde Sache“: Am verkaufsoffenen Sonntag drehte sich in der Cloppenburger Innenstadt fast alles ums Fahrrad. Die vierten Radtrends präsentierten vor allem E-Bikes und Pedelecs, aber auch Bekleidung und Zubehör.Viel Musik, Tanz und Show unterhielten die Gäste. Ein Mega-Trend: Immer mehr Fahrräder werden von den Herstellern unter Strom gesetzt und zu Hightech-Geräten aufgerüstet. Radfahren ist inzwischen Kult. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

