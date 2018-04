30 Vahrener machen ihr Dorf bunter

Geballte Kraft mit Gemeinschaftssinn: Vahrener tun sich zusammen für die Natur im Ort. Foto: Hinrichs

Vahren (th). Es blieb nicht bei Worten und Ankündigungen: Nach der esrten Vorbesprecvhung der Aktion „Vahren wird bunt(er)“ machten über 30 Bürger aus dem Dorf Ernst und schritten Samstagvormittag emeinsam zur Tat. Der ehrenamtliche Einsatz für die Natur und gegen das Insektensterben begann mit der Lagebesprechung am Freizeitheim. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.