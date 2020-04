29-Jährige greift Polizisten an

Symbolbild: dpa

Cappeln (mt). Der Polizei wurde am Mittwoch gegen 18.25 Uhr eine hilflose Person in der Bakumer Straße in Cappeln gemeldet – mit dem Hinweis, sie laufe orientierungslos auf einer stark befahrenen Straße umher. Vor Ort trafen die Beamten eine stark alkoholisierte 29-jährige Frau an. Als sie zu ihrem eigenen Schutz dem Gewahrsam zugeführt werden sollte, wurde sie zunehmend aggressiv und griff die Polizisten an. Die Frau schlug eine 30-jährige Beamtin und trat nach einem 29-jährigen Polizisten. Beide Beamten blieben unverletzt. Darüber hinaus biss die 29-Jährige einer 28-jährigen Polizisten in den Finger, wodurch diese leicht verletzt wurde. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.