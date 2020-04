Dusche gegen Viren und Bakterien

Kurz stillhalten: Im Sprühnebel werden die Erreger in weniger als einer Minute abgetötet. Grafik: Peter Kenkel

Cappeln (max). Völlig desinfiziert sein in weniger als einer Minute: Das macht die Peter Kenkel GmbH mit Niederlassungen in Cappeln und Holdorf künftig möglich. Das Unternehmen hat den sogenannten mobilen Desinfektionsraum „MobiDes“ entwickelt. Dort, wo im Alltag viele belastete Gegenstände und Personen sind – vor Krankenhäusern oder Unternehmen – soll der Bazillenkiller zum Einsatz kommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.