Suche nach neuem Namen kann beginnen

Symbolischer Akt: Elke Vahle (von links), Marcus Brinkmann, Pfarrer Jörn Illenseer, Annegret Goldkamp, Dieter Bührmann, Christian Kleemann (Bauleitung) und Bauunternhmer Jürgen Rolfes griffen zur Schippe. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Sevelten. Auf dem Weg zur provisorischen Kita St. Marien II schauen die Kinder jeden Tag gespannt auf die Baustelle an der Hauptstraße in Sevelten. Sie können es kaum erwarten, dort in den Neubau einzuziehen, wie Leiterin Elke Vahle erklärt, doch ein bisschen gedulden müssen sie sich schon, denn am Donnerstag erfolgt zunächst der erste Spatenstich und wenn alles glatt läuft, kann der Umzug in einem Jahr erfolgen.

Wetter und Corona sind allerdings Faktoren, die eine zu 100 Prozent verlässliche Planung nur schwer möglich machen und auch der erste Spatenstich hätte schon vor Monaten erfolgen sollen. Damals war es aber zu nass und die Baustelle war bestenfalls mit Gummistiefeln zu betreten. Von schweren Fahrzeugen konnte keine Rede sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.