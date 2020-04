Die digitale Akte bewährt sich

Aktenberge gehören der Vergangenheit an: „Jetzt in der Corona-Krise profitieren wir enorm von der Umstellung auf die digitale Akte“, erklärt Bürgermeister Marcus Brinkmann. Foto: © Gemeinde Cappeln

Cappeln (mt). Die Arbeitsabläufe im Cappelner Rathaus sind vor einem Monat auf eine moderne, elektronische Aktenführung umgestellt worden. „Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch keiner, welche gravierenden Auswirkungen die Corona-Krise auf die Arbeit im Rathaus haben wird. Jetzt profitieren wir enorm von der Umstellung auf die digitale Akte,“ zeigt sich Bürgermeister Marcus Brinkmann sehr zufrieden.



Die Mitarbeiter der Verwaltung wurden Mitte März zum Schutz und zur Aufrechterhaltung aller Dienste im Falle eines Coronafalles in zwei unabhängige Arbeitsgruppen aufgeteilt. Während eine Arbeitsgruppe im Rathaus tätig ist, geht die andere Gruppe der Verwaltungstätigkeit im Homeoffice nach.