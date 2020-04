Zwei Verletzte nach Unfall bei Cappeln

Foto: Thomas Vorwerk

Cappeln (mt). Zwei Schwerverletzte waren die Folge eines Verkehrsunfalles am Sonntag in Cappeln. Nach Angaben der Polizei waren ein 31-Jähriger aus Lindern und ein 36-Jähriger aus Molbergen gegen 15.45 Uhr gemeinsam auf der Cloppenburger Straße in Richtung Cappeln unterwegs.



Kurz vor einem stationären Blitzer kam der Molberger nach einer stärkeren Bremsung zu Fall. Das Motorrad rutschte quer über die Straße und prallte gegen einen Stromkasten. Der Linderner konnte nicht mehr ausweichen, fuhr gegen die Maschine und kam ebenfalls zu Fall.



Beide Männer wurden Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an beiden Motorrädern wird auf 4000 Euro geschätzt, der Schaden am Stromkasten auf 1000 Euro.

Nächster Artikel aus Cappeln:

05.04.2020 | Alte Gleistrasse soll wiederbelebt werden