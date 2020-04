Alte Gleistrasse soll wiederbelebt werden

Kleinbahnstrecke Vechta-Cloppenburg machte Halt in Schwichteler

Das alte Bahnhofsgebäude in Schwichteler wird zurzeit restauriert. Wenige Meter vor der rückwärtigen Seite der Bahnstation lief bis zum 8. Mai 1965 die Kleinbahn aus Vechta auf ihrem Weg nach Cloppenburg ein. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Schwichteler. Wer vom Schwichteler Bahnhof spricht, kommt um den Namen Marischen nicht herum, denn: Bahnagent Johann Marischen erlebte mit seiner Frau Sophia sowohl die Eröffnung der Haltestation 1914 als auch die Stilllegung des Gleisbetriebs an der Ladestraße gut 50 Jahre später. Zurzeit lässt Urenkel Dirk Marischen die alte Station originalgetreu restaurieren – und möchte auch Durchreisende bewirten. Wo früher die Bahnsteigkante verlief, könnten künftig wieder Schotter, Kies, zwei Gleise und ein Personenwaggon stehen.