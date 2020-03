In Cappeln summt es bald

Schick verpackt: An eine Karte mit Informationen zum Projekt ist der Glasbehälter geklebt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Kornblume und Klatschmohn sollen in wenigen Wochen die Gärten in Cappeln und Schwichteler bereichern. Bienenfreundlich und auch für viele weitere Insekten nützlich, werden in diesen Tagen Samenmischungen an die Haushalte verteilt. Die Aktion hat der Landfrauenverein gestartet und auch die Corona-Krise kann die Frauen nicht aufhalten, die angesichts der aktuellen Situation zu besonderen Maßnahmen greifen. Die Gemeinde unterstützt das Projekt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.