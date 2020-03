International wird es täglich schwerer

Produktion läuft: Die begonnenen Aufträge werden bei Beckermann in Cappeln verarbeitet. Ab der kommenden Woche wird es dort aber Kurzarbeit geben. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln/Emstek. Es ist bislang noch genug zu tun, aber dennoch wird es beim Küchenspezialisten Beckermann aus Cappeln ab der kommenden Woche Kurzarbeit geben. In welchem Umfang und ob Arbeitszeitkonten herangezogen werden, darüber gibt es in diesen Tagen intensive Gespräche, sagt Geschäftsführer Bernard Lampe im Gespräch mit der MT. Jeweils mit am Tisch: der Betriebsrat, der in die Entscheidungen mit einbezogen wird. In eine ungewisse Zukunft blickt auch Philipp Hüsing, Geschäftsführer der Hüsing Transport GmbH aus Garthe. Aktuell sind alle rund 25 Lastzüge noch unterwegs und die meisten von ihnen in Richtung Italien.



