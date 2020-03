Bei Fieber bleibt die Tür geschlossen

Tür zu: In Cappeln wird der Einlass für Gäste in diesen Tagen genau geregelt. Die Besuchszeiten sind eingeschränkt, aber Angehörige können jeden Tag zu ihren Verwandten kommen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Wenn Steffen B. (Name von der Redaktion geändert) seine Mutter im Cappelner Seniorenheim besuchen möchte, dann muss er sich frei nehmen. Zumindest unter der Woche, denn die Besuchszeiten sind dort aktuell auf 10 bis 16 Uhr beschränkt. Der Grund sind vorbeugende Maßnahmen, um sich vor dem Coronavirus zu schützen.



Dass man Vorsicht walten lässt, kann B. verstehen. Doch in dieser Strenge hält er das Vorgehen für „maßlos übertrieben".