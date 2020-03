Cappeln hat ein Schmuckstück verloren

Trauriger Rest: Die Ruine lässt erahnen, welch prächtiger Fachwerkbau hier gestanden hat. Foto: Jannik Baßler

Von Thomas Vorwerk



Bokel. Die Gemeinde Cappeln hat ein bauliches Juwel verloren. Der Brand das Götting-Hofes in Bokel war am Montag beherrschendes Thema und die Aussagen deckten sich allesamt. Dass in der Nacht zu Sonntag ein besonders schönes Fachwerkhaus bis auf die Grundmauern niederbrannte, darin sind sich alle einig. In das Bedauern mischt sich aber auch die Erleichterung, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Drei Personen, ein dreijähriges Mädchen sowie ein 29-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus (die MT berichtete).



Noch am Montagmorgen war die Feuerwehr am Brandort, um Nachlöscharbeiten zu erledigen, wie Cappelns Ortsbrandmeister Torsten Koopmeiners im MT-Gespräch erklärte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.