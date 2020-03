19-Jähriger flüchtet vor Polizei

Symbolfoto: dpa

Cappeln (mab). Erst die Polizei provoziert und dann geflüchtet: Ein 19-Jähriger aus Cappeln muss mit mehreren Strafverfahren rechnen. Hintergrund ist ein Vorfall, der sich während der nächtlichen Löscharbeiten in Cappeln ereignet hat. Wie bereits berichtet, ist ein 195 Jahre alter Bauernhof in Vollbrand geraten. Aus diesem Grund sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab.



Gegen 3 Uhr habe sich der 19-Jährige mit einem kleinen Motorrad einem Streifenwagen auf der Bokeler Straße genähert. In einiger Entfernung hielt der 19-Jährige an und schaltete sein Licht aus. Nicht nur das fiel den Beamten auf. Sie bemerkten außerdem, dass das Kennzeichen am Mofa unkenntlich gemacht wurde. Was dann passierte, darf man durchaus als Provokation verstehen: Der 19-Jährige vollzog vor den Augen der Beamten so genannte „Burnouts“ - er ließ den Hinterreifen durchdrehen. Dann habe der 19-Jährige Vollgas gegeben und fuhr davon.



Die Funkstreife informierte weitere Beamte. Die Besatzung eines anderen Streifenwagens entdeckte den 19-Jährigen in der Ortsmitte Cappelns und wollte ihn stoppen. Doch der Fahrer beschleunigte nun erneut und raste durch die Straßen. Die Flucht endete in der Straße „Am Rickels“. Der 19-Jährige musste einen Atemalkoholtest durchführen. Ergebnis: 1,03 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Unter anderem wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Kennzeichenmissbrauch ermittelt.

