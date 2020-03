Feuer zerstört 195 Jahre alten Bauernhof

Foto: Kaiser

Cappeln (hek). Ein 195 Jahre altes Bauernhaus in Cappeln ist in der Nacht zu Sonntag bis auf die Grundmauern abgebrannt. Drei Personen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Am Brandort kamen acht Feuerwehren aus Cappeln, Elsten, Schwichteler, Emstek, Bevern, Lüsche, Bakum und Vechta zum Einsatz. 150 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer an – vergebens. Am Morgen nach dem Brand zeigte sich das ganze Ausmaß der Tragödie. Außer einigen Außenwänden und verkohlten Balken war nichts mehr von dem Fachwerkhaus übrig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.