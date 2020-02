Cappelner Rathaus fällt schmaler aus

Volles Haus: Zahlreiche Zuhörer verfolgten die Debatte um das künftige Rathaus. Dort werden sie in Zukunft mehr Platz bekommen, denn der Ratssaal soll mindestens die doppelte Größe haben. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Entscheidung ist gefallen: Cappeln bekommt ein neues Rathaus, aber in einer etwas kleineren Ausführung, als es im Siegesentwurf des Architektenwettbewerbs zunächst vorgesehen war. Das Votum ist allerdings alles andere als deutlich ausgefallen. Bei 18 Stimmberechtigten Ratsmitgliedern – CDU-Fraktionsvorsitzende Mechthild Bültermann fehlte entschuldigt – sprachen sich acht Vertreter für „Variante II“ aus. Da sich sechs Frauen und Männer enthielten und vier dagegen aussprachen, reichte dies aber. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.