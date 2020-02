Dialog und Integration auf Augenhöhe

Gründungsfest: Der Vorstand des deutsch-yesidischen Kulturvereins feierte mit Cappelns Bürgermeister Marcus Brinkmann (5. von links), Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (5. von rechts) und zahlreichen Gästen die Vereinsgründung. Foto: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Sevelten. Als ein Zeichen der Integration und des Miteinanders haben zahlreiche Rednerinnen und Redner die Gründung des deutsch-yesidischen Kulturvereins bezeichnet. Gut 100 Mitglieder und viele Gäste aus Politik und Kirche wohnten dem Gründungsfest im yesidischen Gemeindehaus in Sevelten bei.



Mit dem symbolischen Durchschneiden eines Bandes wurde die Veranstaltung von Moderator und Vorstandsmitglied Lokman Koyun eröffnet. Eine Trauerzeremonie und Schweigeminute erinnerte zu Beginn der Feierlichkeiten an den Völkermord, den der Islamische Staat (IS) an der Glaubensgemeinschaft der Yesiden 2014 verübt hatte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.