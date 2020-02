Betrunken am Steuer: Unfall in Cappeln

Symbolfoto: dpa

Cappeln (mab). Ein 42-Jähriger aus Cloppenburg ist mit seinem Auto am Mittwochabend über eine Verkehrsinsel gebrettert. Die Fahrt endete mit einem Unfall. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, passierte der Unfall gegen 22.20 Uhr auf der Cloppenburger Straße in Richtung Cappelns Ortsmitte. In der Einmündung zur Großen Straße beschädigte das Auto zunächst die Verkehrsinsel, geriet von der Straße und prallte gegen einen Telefonkasten und ein Werbeschild. Der Unfallschaden beläuft sich auf 5600 Euro.



Die Beamten bemerkten an der Unfallstelle, dass der Cloppenburger nicht nüchtern am Lenkrad saß. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Normalerweise hätten die Beamten jetzt an Ort und Stelle den Führerschein beschlagnahmt. Das ging aber nicht, denn der Cloppenburg besitzt keine Fahrerlaubnis. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 42-Jährigen eingeleitet.