Neues Rathaus bleibt heißes Diskussionsthema

Abgeschnitten: Im ursprünglichen Entwurf wäre der linke Teil des Gebäudes länger gewesen und hätte unter anderem die Bücherei beherbergt. Plan: Reindersarchitekten

Cappeln (erk). Zwei Wochen vor der entscheidenden Ratssitzung in Cappeln, in der es um den Neubau von Rat- und Dorfgemeinschaftshaus geht, appelliert die SPD-Fraktion an die Einwohner, mit den Ratsvertretern das Gespräch zu suchen, um für die große Lösung (Variante I) die Werbetrommel zu rühren. Der Fachausschuss hatte sich mit sechs zu fünf Stimmen für die kleinere Variante II ausgesprochen (die MT berichtete).



„Für die SPD hatten und haben die durch den Arbeitskreis Dorferneuerung erarbeiteten Pläne und Ziele noch immer eine hohe Umsetzungspriorität. Auch sehen wir die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs, des städtebaulichen Konzepts und den Siegerentwurf als eine Handlungsvorgabe an", schreibt Fraktionsvorsitzender Frank Garling in einer Pressemitteilung.