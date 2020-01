„Karneval light“ löst Diskussionen aus

Psychologin empfiehlt, die Verkleidung vor einander anzulegen

Maskenfrei: In den Kindergärten sollen die Narren noch zu erkennen sein. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Sevelten. Für reichlich Diskussion hat die Entscheidung in den Cappelner Kindergärten gesorgt, den Karnevalstrubel in den Einrichtungen deutlich zurückzufahren. „Einige Kolleginnen haben von Kommentaren berichtet, die nicht so schön waren", sagt Rita Latin, Leiterin des St.-Marien-Kindergartens in Sevelten. Sie selber ist nicht auf Facebook aktiv und hat die Reaktionen auf den MT-Bericht entsprechend nicht verfolgt. Gleichwohl: An der Entscheidung, den Karneval ohne laute Musik und Rämmi Dämmi zu feiern, hält sie fest. „Die Kinder dürfen verkleidet kommen, aber ohne Masken oder übertriebenes Schminken."