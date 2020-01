Ausschuss stutzt Rathaus den Flügel

Abgeschnitten: Im ursprünglichen Entwurf wäre der linke Teil des Gebäudes länger gewesen und hätte unter anderem die Bücherei beherbergt. Plan: Reindersarchitekten

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Eine angeregte und von zahlreichen Zuschauern verfolgte Diskussion zum neuen Cappelner Rathaus und Dorfgemeinschaftshaus ging am Dienstag der Beschlussempfehlung des Planungs-, Umwelt- und Wegeausschusses voran. Am Ende entschieden sich die Ausschussmitglieder bei sechs Ja-Stimmen und fünf Gegenstimmen dafür, den eingekürzten Entwurf des Büros Reindersarchitekten aus Osnabrück dem Rat zu empfehlen. Das bedeutet aber keinesfalls, dass sich auch der Rat dieser Empfehlung in seiner Sitzung am 17. Februar anschließt. Es wäre nicht das erste Mal, dass in Cappeln der Rat einer Mehrheit im Fachausschuss nicht folgt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.