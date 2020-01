Cappelns Kitas ziehen närrische Bremse

Symbolfoto: dpa

Sevelten (erk). Der Karneval fällt in diesem Jahr aus. Zumindest wird er in den Sevelter Kindergärten nicht so gefeiert, wie in den vergangenen Jahren, denn das laute und bunte Treiben habe besonders die jüngsten Kinder derart aufgewühlt, dass die Auswirkungen noch Tage später zu spüren waren.



„Für viele Kinder ist es eine Reizüberflutung“, sagt Rita Latin, Leiterin des St.-Marien-Kindergartens in Sevelten. „Wir schrauben alles ein wenig zurück“, so Latin. Die Kinder dürfen am Rosenmontag verkleidet kommen, aber das große Rämmi-Dämmi wird ausbleiben. Masken und übertriebenes Schminken sollen ebenfalls unterbleiben, wurde den Eltern in einem Schreiben mitgeteilt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

