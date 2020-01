Klettern, springen oder einfach nur sitzen

Neue Wege: Parkmöglichkeiten werden ebenso geschaffen wie verschiedene Verbindungen auf dem gesamten Gelände, um auch für Spaziergänger ein Ort für längere Aufenthalte zu werden. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Ein weiteres Projekt aus der Dorfentwicklung nimmt in Cappeln konkrete Formen an: der Dorfpark. Die neuen Spielgeräte auf dem Dorfplatz sind bereits in den Fundamenten verankert, so dass die weitere Gestaltung in Angriff genommen werden kann. Gleichzeitig werden Wege und Abstellflächen gepflastert, um das gesamte Gelände aufzuwerten. Dazu gehört auch die Umgestaltung unmittelbar am Dorfteich, wofür aber ein anderer Fördertopf angezapft wurde. Insgesamt werden 336000 Euro investiert, wovon als Zuschüsse 163000 Euro eingeworben wurden.



„Die Gestaltung des Platzes soll die Bedürfnisse der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen berücksichtigen, um einen Ort mit einem hohen Freizeit- und Erholungswert im Wohnumfeld der Bevölkerung zu schaffen. Alle sollen sich hier wohlfühlen".