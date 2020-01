Entscheidung zum Rathausbau rückt näher

Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Das neue Rathaus nebst Dorfgemeinschaftshaus in Cappeln ist Thema auf der kommenden Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Wegeausschusses, der am Dienstag, 21. Januar, um 18 Uhr im Rathaus tagt, und war auch Gegenstand der Klausurtagung aller Ratsmitglieder am vergangenen Samstag. Im Kern geht es darum, ob die Gebäudehülle verkleinert werden soll, nachdem die Kirche ihren Rückzug erklärt hat und ein eigenes Pfarrheim anstrebt, oder ob die frei werdenden Flächen, die unter anderem für die Bücherei vorgesehen waren, anders genutzt werden können.