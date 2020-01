Brinkmann sieht Cappeln gut gerüstet

Trotz eines neuen Rat- und Dorfgemeinschaftshauses können auch weitere Aufgaben finanziell gestemmt werden

Cappelns neue Ortsmitte: Im Sommer wurde der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs bekannt gegeben. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Dorfentwicklung und im Speziellen der Neubau von Rat- und Dorfgemeinschaftshaus ist zweifelsohne das beherrschende Thema in der Cappelner Politik der vergangenen zwölf Monate gewesen. Entsprechend nimmt dieser Bereich im Jahresabschlussgespräch der Münsterländischen Tageszeitung mit Bürgermeister Marcus Brinkmann einen breiten Raum ein. Auch, wenn noch nicht endgültig geklärt ist, ob beides zusammen gebaut wird oder der Siegerentwurf noch verkleinert wird: „Rathaus und Dorfgemeinschaftshaus können wir uns leisten", betont Brinkmann.