Musik-Box liefert Lieder live und in Farbe

Zehn Vereine und Gruppen bereichern mit ihren Angeboten den Weihnachtsmarkt in der Cappelner Ortsmitte

Adventsartikel: An den zahlreichen Verkaufsständen warteten hübsche Artikel auf die Käufer. Vieles davon wurde in liebevoller Handarbeit während der vergangenen Wochen und Monate produziert. Foto: Heinz Haupt



Von Heinz Haupt



Cappeln. Unterschiedlich wie das Wetter war auch der Besuch auf dem Cappelner Weihnachtsmarkt. Während sich am ersten Tag, bedingt durch die nasskalte Witterung die Resonanz negativ bemerkbar machte, kamen am zweiten Tag recht viele Besucher auf das Gelände vor dem Feuerwehrhaus, wo die Organisatoren viele attraktive Angebote vorbereitet hatten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.