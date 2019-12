Gemeindegrenzen wie vor 900 Jahren

Rappelvoll: Für die Gesamtdarbietung aller beteiligter Gruppen reichte der Platz im Altarraum kaum aus. Foto: Annette Neekamp

Cappeln (mt). Ein deutliches Zeichen für den Zusammenhalt haben die Chöre, Gesangsgruppen und Blaskapellen aus der Kirchengemeinde Cappeln gegeben, als sie zum gemeinsamen Konzert anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Fusion geladen hatten. 2009 waren die Kirchorte Cappeln, Elsten, Schwichteler und Sevelten zusammengezogen worden.



So groß die Anzahl der Akteure war, so üppig war auch der Besuch, denn die Pfarrkirche in Cappeln war voll besetzt. Zu Beginn spielte der Musikverein Cappeln in ungewöhnlicher Aufstellung. Die Musiker hatten sich zum Auftakt des Konzertes um die Sitzbänke herumgruppiert, sodass der Klang das Publikum umgab und zu einem außergewöhnlichen Hörerlebnis wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cappeln:

05.12.2019 | Mercedes brennt völlig aus