Mercedes brennt völlig aus

Foto: FFW Cappeln / Tim Backhaus

Cappeln (mab). Kaum ist die Cappelner Feuerwehr von einem Unfall mit einem Schwerverletzten am Mittwochnachmittag (MT berichtete) zurückgekehrt, da folgte schon die nächste Alarmierung. Eine Mercedes A-Klasse hatte während der Fahrt Feuer gefangen. Die Insassen waren gerade in der Cappelner Ortsmitte auf der Bokeler Straße unterwegs, als sie Rauch bemerkten. Die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Trotz kurzer Anfahrtzeit konnte die Feuer den Mercedes nicht mehr retten. Die Flammen hatten das gesamte Fahrzeug erfasst. Die A-Klasse brannte vollständig aus. Die elf Einsatzkräfte der Feuerwehr erstickten das Feuer mit einem Schaumteppich. Die Brandursache und sie Schadenshöhe sind noch unklar.