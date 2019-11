Gemeinderat verplant über eine Million Euro

Wird umgebaut: Der Spielplatz „Am Hornesch“ in Sevelten soll für Kleinkinder gestaltet werden. Der Rat der Gemeinde Cappeln hat dafür einen Betrag von 25000 Euro bereitgestellt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Eine mit fast 20 Tagesordnungspunkten für Cappelner Verhältnisse recht lange Tagesordnung hatte der Rat in seiner jüngsten Sitzung abzuarbeiten. Nach zweieinhalb Stunden waren alle Beschlüsse gefasst.

In den Grundschulen werden weitere fahrbare Lehrerpulte angeschafft (3820 Euro) und zur Weiterentwicklung des Medienkonzeptes sollen in Elsten die alten Laptops gegen Ipads nebst zugehöriger Tastatur ausgetauscht werden (5300 Euro). Am Standort Sevelten gibt es bereits die Ipads, dort kommen nun auch Tastaturen hinzu.



Um die Kosten für die Ortsplanung ging es in einem weiteren Tagesordnungspunkt. Für die erforderlichen Bauleitverfahren sowie für Geruchs- und Lärmgutachten und Untersuchungen im Rahmen der Dorfentwicklung werden im kommenden Haushalt 100000 Euro eingeplant. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.