Ortskern aus dem Dornröschenschlaf holen

Foto: Thomas Vorwerk

Cappeln (erk). Der Vorstand der UWG Cappeln sieht die zentrale Dorfmitte mit den von der Gemeinde erworbenen Grundstücken nach wie vor als den richtigen Standort für das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Kombination mit einem Rathaus, das schreiben die Unabhängigen in einer Pressemitteilung. Verwundert ist Gruppe über das Verhalten der CDU. Die Christdemokraten bevorzugen weiterhin den Dialog mit der Kirche, auch nachdem sich das Offizialat gegen eine gemeinsame Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses ausgesprochen hat und stattdessen eigene Pläne verfolgt.



Grundsätzlich befürworte man einen Dialog, allerdings sieht die UWG durch den Rückzug Fördermittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro in Gefahr.