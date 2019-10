Vandalen richten großen Schaden an

Foto: Thomas Vorwerk

Cappeln (mab). Die Wut bei den Erzieherinnen eines Cappelner Kindergartens dürfte am Montagmorgen groß gewesen sein: Sie entdeckten die Hinterlassenschaft von Vandalen, die offenbar an diesem Wochenende ihrer blinden Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben.



Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, waren 39 Fensterscheiben des Kindergartens zerkratzt. Der entstandene Schaden ist enorm. Die Polizei schätzt ihn auf rund 20.000 Euro. Jetzt werden Zeugen gesucht, die zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, verdächtige Personen auf dem Gelände des Kindergartens an der Cloppenburger Straße gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln unter 04478/1555 entgegen.