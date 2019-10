Elvis Presley lebt – zumindest in Cappeln

„Elvis för Profis“: Die Akteure der Cappelner Kolpingsfamilie freuen sich auf ihr diesjähriges Theaterstück. Foto: Daniel Willenborg

Cappeln (mt). Elvis lebt. Der „King of Rock’n‘Roll“ hat sich die ganzen Jahre nur versteckt, um nun endlich wieder der ganzen Welt seinen legendären Hüftschwung zu zeigen. Und das ausgerechnet in Cappeln in der Zentrale des „Elvis-lebt“-Fanclubs. Das wird, so meint der Zeitungsreporter Paul Blitz (gespielt von Johannes Bock), die Story seines Lebens, mit der er es zu Ruhm und Geld bringt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.