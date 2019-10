Cappelner bei Unfall in Bakum schwer verletzt

Symbolfoto: Bänsch

Bakum (mab). Bei einem Unfall in Bakum (Kreis Vechta) sind am Mittwochmorgen zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, passierte der Unfall gegen 8.10 Uhr auf der Elmelager Straße. Ein 24-Jähriger aus Cappeln geriet dort ausgangs einer Rechtskurve mit seinem Dacia von der Straße und auf den Grünstreifen.



Der 24-Jährige lenkte dagegen und geriet dabei allerdings in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Auto frontal mit dem entgegenkommenden Audi einer 42-Jährigen aus Lohne zusammen. Beide erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. An dem Dacia und dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.