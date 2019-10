Rathaus: CDU fordert zum Umdenken auf

Der Siegerentwurf: Im rechten Flügel sollen Räume von der Verwaltung und Vereinen gemeinsam genutzt werden. Die Kirche hat sich aus diesem Vorhaben zurückgezogen und plant einen eigenen Neubau des Pfarrheims. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Die Diskussion um den Rathausneubau in der Gemeinde Cappeln wird so schnell nicht leiser werden. Dafür sorgt jetzt auch die CDU-Fraktion im Rat, die mit der jüngsten Entwicklung oder eben dem, was ihrer Ansicht nach nicht geschieht, unzufrieden ist. In einer Pressemitteilung stellen sie das Gesamtprojekt Rathaus/Dorfgemeinschaftshaus infrage.



Mechthild Bültermann, Vorsitzende der Fraktion, betonte im Gespräch mit der MT, dass man weiterhin zu dem Beschluss stehe, ein neues Rathaus an diesem Standort zu errichten. „Ob ein Dorfgemeinschaftshaus daran angeschlossen sein muss, in welcher Größe und in welcher Form gebaut wird, muss man überlegen", stellte sie klar.