Zittern weist auf Unterzuckerung hin

Schulkinder und Diabetes: Lehrerinnen und Eltern trafen sich mit Diabetes-Beraterin Marita Wernsing (Vierte von links) zum Austausch in der Grundschule Sevelten. Foto: CKQ/Böning

Sevelten (mt). Regelmäßig bietet das Diabetes-Zentrum des Christlichen Krankenhauses Quakenbrück Kurse für an Diabetes erkrankte Kinder an. Im Gespräch mit den Eltern werden dabei immer wieder Probleme und Unsicherheiten vom Umgang mit der Erkrankung in der Schule thematisiert: Wie umgehen mit Geburtstagssüßigkeiten, Klassenfahrten und dem Sportunterricht, wenn Diabetiker in der Klasse sind? Was müssen die Lehrkräfte für den Notfall wissen?



Auch eine neunjährige Schülerin mit Typ-1-Diabetes aus Sevelten wird im Diabetes-Zentrum behandelt. Grund genug für das Lehrerinnen-Team der örtlichen Grundschule sowie eine ebenfalls betroffene Kollegin der Oberschule Cappeln, um sich umfassend über das Thema Diabetes und Schule zu informieren.