Büros im Christinenhof bringen Mieten ein

Foto: Thomas Vorwerk

Schwichteler (erk). Die Gemeinde Cappeln beteiligt sich am Ausbau des Christinenhofes zu einem Dorfgemeinschaftshaus mit 130000 Euro. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Verein „Christinenhof Schwichteler“ beabsichtigt den Umbau des bestehenden Pfarrhauses sowie den Anbau eines Mehrzweckraums, Umkleideräumen und sanitärer Anlagen. Damit soll der Dorfgemeinschaft Schwichteler und insbesondere den Vereinen, Verbänden, der Kirchengemeinde Platz für Versammlungen und Veranstaltungen geboten werden, die bislang im Waschhaus stattgefunden haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.