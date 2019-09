Kirche ist beim Neubau raus

Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. In Cappeln hatte es sich am Wochenende bereits herumgesprochen, dass sich die Kirche aus den Neubauplänen des Dorfgemeinschaftshauses zurückziehen wird. Dennoch schlug die Information durch Bürgermeister Marcus Brinkmann während der Ratssitzung am Montag heftig ein. „Die Kirchengemeinde wird sich nicht beteiligen, sondern ein eigenes Pfarrheim planen", so Brinkmann. Perplex sei man im Rathaus und in den Fraktionen ob dieser Information gewesen, so der Verwaltungschef, zumal es immer Signale für eine gemeinsame Lösung gegeben habe.