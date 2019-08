Promille-Fahrer überschlägt sich mit Auto

Symbolbild: dpa

Cappeln (mt). Völlig betrunken war ein 23-jähriger Mann aus Hamburg am Montag in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto in Cappeln unterwegs. Auf der Lüscher Straße kam er in Fahrtrichtung Elsten im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb demoliert auf dem Dach, im Straßengraben liegen. Vor Ort stellten die Beamten beim jungen Autofahrer eine Atemalkoholwert von 1,71 Promille fest. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Hamburgers beschlagnahmt.