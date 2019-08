Auto rast in Stauende auf A 1

Foto: Georg Meyer

Cappeln (gy). Zu einem schweren Auffahrunfall ist es am Sonntagnachmittag auf der A1 gekommen. Ein Pkw war in ein Stauende gerast. Insgesamt waren neun Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Es hat mindestens einen Schwerverletzten gegeben. Über die Zahl der Verletzten konnte die Autobahnpolizei Ahlhorn zunächst noch keine Angaben machen. Im Einsatz waren zahlreiche Rettungskräfte, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Er brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Osnabrück über Stunden gesperrt.