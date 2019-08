7,6 Millionen Euro in Cappelns Mitte verbauen

Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Eine stattliche Summe haben die Mitglieder des Planungs-, Umwelt- und Wegeausschusses der Gemeinde Cappeln am Donnerstag präsentiert bekommen. Der Neubau von Rat- und Dorfgemeinschaftshaus wird aktuell mit 7,635 Millionen Euro kalkuliert. Darin enthalten ist bereits ein „Sicherheitszuschlag“ von 20 Prozent, um eventuelle Preissteigerungen bis Baubeginn aufzufangen.



Diesen Betrag muss Cappeln aber nicht alleine stemmen, denn aus der Dorfentwicklung wird mit einem Zuschuss von 1,12 Millionen Euro gerechnet. Der verbleibende Rest von gut 6,5 Millionen reduziert sich noch einmal um die Beteiligung der Kirchengemeinde, auch wenn die Höhe noch unbekannt ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.