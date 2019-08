51 Kinder nutzen Ferienbetreuung

Erfrischung vom Bürgermeister serviert: Marcus Brinkmann lud die Kinder nach dem Besuch im Rathaus zu einem Eis ein. Foto: Sandra Käter

Cappeln (erk). Zum Ende der Ferienbetreuung in der Gemeinde Cappeln hat Bürgermeister Marcus Brinkmann die Mädchen und Jungen ins Rathaus eingeladen. Dort hat er den Kindern etwas über die Aufgaben der Verwaltung erzählt, seinen eigenen Beruf vorgestellt und die politischen Entscheidungsfindungen des Gemeinderates erklärt. Brinkmann zeigte den jungen Gästen den Sitzungssaal, das Trauzimmer, sein eigenes Büro sowie das Goldene Buch der Gemeinde und nicht zuletzt die Pläne für das neue Rathaus und Dorfgemeinschaftshaus. Das Beste gab es wie immer zum Schluss: Bürgermeister Brinkmann lud alle Kinder zu einem Eis ein.