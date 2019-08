Auf einem Weg zwei Ziele erreicht

Angekommen: Ruth Sommer hat die bayerische Landeshauptstadt München erreicht. Foto: © Sommer

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Temperaturen knapp unter 40 Grad Celsius hätten Ruth Sommer fast zur Aufgabe gezwungen, als sie auf ihrer langen Wanderung Forchheim erreichte. „Ich habe die nächsten Unterkünfte aber nicht telefonisch erreicht, um abzusagen und am nächsten Tag ging es dann wieder. Das war wohl eine Art Zeichen“, erzählt die Cappelnerin mit einem Lachen.



Von ihrem Heimatort ist sie zu Beginn der Ferien in Richtung München aufgebrochen – auf Schusters Rappen. Dabei hatte sie nicht nur die Millionenstadt als Ziel, sie wollte auch Geld sammeln für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke. Beides ist ihr gelungen.

