Lkw-Fahrer auf der A1 schwer verletzt

Foto: Nico Hülskamp, Feuerwehr Emstek

Cappeln (mab). Nach einem schweren Verkehrsunfall musste am Donnerstagnachmittag ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn 1 bei Cappeln landen. Ein Lkw-Fahrer war schwer verletzt – er konnte am Ende jedoch mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.



Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilte, passierte der Unfall gegen 13.30 Uhr am Stau-Ende in Fahrtrichtung Osnabrück. Der Lkw-Fahrer aus Rheine (33) erkannte den vor ihm abbremsenden Lastwagen zu spät – es kam zum Auffahrunfall. Beamte der Autobahnpolizei befreiten den Mann aus der zerstörten Fahrerkabine. Für die Bergungsarbeiten und Landung des Hubschraubers wurde die A1 für etwa eine Stunde voll gesperrt. Rettungskräfte der Feuerwehr Emstek kümmerten sich um die Bergungsarbeiten. Unter anderem waren Betriebsstoffe ausgelaufen. Es bildete sich zeitweise ein neun Kilometer langer Rückstau.