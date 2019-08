Unterricht startet unter neuem Dach

Übergangslösung: Mensa und ein Klassenraum sind in Containern untergebracht. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Sevelten/Elsten. Wenn in wenigen Tagen die Kinder wieder zur Grundschule in Sevelten gehen, dann bleiben ihnen die Bauarbeiten sicherlich nicht verborgen, sie werden im Unterricht aber weitestgehend von ihnen verschont. Viele Vorarbeiten sind im Zuge der Sanierung und Erweiterung nämlich bereits erledigt, wie Architektin Elisabeth Weber in dieser Woche bei einem Ortstermin erklärte.



So ist das Dach im Bestand neu eingedeckt worden, nachdem unter ungünstigen Bedingungen im Winter der Schnee unter den Pfannen in den Bodenraum geweht wurde. Auf der anderen Seite des Gebäudes zur Ecke Kirchweg sind die Erdarbeiten erledigt, so dass nun mit dem Anbau für Gruppen- und Klassenzimmer begonnen werden kann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.