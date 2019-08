Tote Greifvögel: Cappelner verliert Jagdschein

Im April vergangenen Jahres waren in einem Waldstück zwischen Vestrup und Schwichteler neun tote Greifvögel entdeckt worden, zudem mit Gift versetzte Tauben und Eier, die als Köder für die streng geschützten Bussarde und Habichte ausgelegt waren. Foto: Archiv/Frye

Cappeln (rok). Der Jagdschein des Jägers aus Cappeln, der im vergangenen Jahr nachweislich neun Greifvögel in einem Wald zwischen Schwichteler und Vestrup vergiftet hatte, ist jetzt vom Landkreis Cloppenburg für ungültig erklärt und eingezogen worden. Eine Sprecherin des Kreises teilte mit, dass dem Jäger mit Datum 1. August ein entsprechender Bescheid der unteren Jagdbehörde zugegangen ist.



Wie bereits berichtet, ist der 71-jährige aus Cappeln bereits zu einer Geldstrafe von 5400 Euro verurteilt worden. Der Vorfall im April 2018 hatte im Hegering Cappeln für Entsetzen gesorgt. Mehr dazu lesen Sie exklusiv in der Ausgabe am 7. August entweder gedruckt oder als ePaper.