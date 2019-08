Lebhafte Debatten im Landtag verfolgt

Bekanntes Gesicht: Landtagsabgeordneter Christoph Eilers (CDU, links) stellte den Hospitantinnen Anna Niemeyer (2. von links) und Lena Vaske Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU, Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, vor. Foto: © Eilers

Von Thomas Vorwerk



Cappeln. Von der Politik im Kleinen auf die große Bühne ging es für Lena Vaske und Anna Niemeyer. Für vier Tage begleiteten sie den Landtags­abgeordneten Christoph Eilers in Hannover und bekamen einen tieferen Einblick, wie das niedersächsische Parlament funktioniert. Zuvor hatten sie bereits am kommunalen Praktikum in Cappeln teilgenommen und dabei auch eine Ratssitzung verfolgt.



Fast eine Stunde haben sich die Jugendlichen mit Jens Nacke, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, unterhalten. Der Ammerländer zeigte sich angetan von den Standpunkten der jungen Frauen, wie er später Eilers erklärte.