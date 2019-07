Eine Fliege bringt „Beate“ aus der Ruhe

Höchste Konzentration: Die Österreicherin Victoria Max-Theurer, auf Blind Date, holte im Grand Prix Platz zwei. Foto: Michael Rzepa

Cappeln (mt). Gleich den ersten Start nach ihrem „Mutterschutz“ münzte Weihegold OLD in einen 80-Prozent-Sieg um. Seit ihrem dritten Sieg im Weltcup Anfang April im schwedischen Göteborg hatte die auch mit Olympia-Gold dekorierte Rappstute für Embryotransfer pausiert. Nun startete sie Freitagabend, zur Freude ihrer Reiterin Isabell Werth, gleich mit 80,913 Prozent im Grand Prix von Dressur Cappeln International durch (MT berichtete).



Platz zwei sicherte sich mit 72,043 Prozent Victoria Max-Theurer auf ihrer Blind Date: „Ich bin super, super zufrieden mit ‚Beate‘, die sich nach einer längeren Wettkampfpause hier eindrucksvoll zurückmeldete.“ „Beate“ ist der Stallname von Blind Date. Ein paar Kleinigkeiten hätten noch Punkte gekostet, so auch eine Fliege, „die ‚Beate‘ lange unter ihrem Bauch ertragen hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.